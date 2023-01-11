У Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

Наказ ФСБ надійшов у всі прикордонні управління країни.

"У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 р. з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" та "В" ", - розповіли в українській розвідці.

Зазначається, що виїзд зазначених категорій буде закритий у всіх напрямках. Відповідно до наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. У мирний час цю категорію громадян звільняють від призову, військових зборів та відносять до запасу.