Не лишилось командирів? Начгенштабу РФ став командувачем окупантами в Україні
Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.
"Командувачем Об'єднаного угрупування військ (сил) призначено начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова", - йдеться у повідомленні.
Колишнього командувача Об'єднаного угрупування військ Сергія Суровікіна призначено його заступником. Також серед заступників Герасимова є головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков, а також заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.
Міністерство виправдовуючись заявило, що такі перестановки пов'язані з "розширенням масштабу вирішуваних у ході його проведення завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами та родами військ Збройних Сил, а також підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління угрупованнями військ (сил)".
Нагадаємо, що у жовтні Суровікіна призначили новим командувачем окупантами в Україні.
Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсону.
США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.
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