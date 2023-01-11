Не лишилось командирів? Начгенштабу РФ став командувачем окупантами в Україні

Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

"Командувачем Об'єднаного угрупування військ (сил) призначено начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова", - йдеться у повідомленні. Колишнього командувача Об'єднаного угрупування військ Сергія Суровікіна призначено його заступником. Також серед заступників Герасимова є головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков, а також заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім. Міністерство виправдовуючись заявило, що такі перестановки пов'язані з "розширенням масштабу вирішуваних у ході його проведення завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами та родами військ Збройних Сил, а також підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління угрупованнями військ (сил)".