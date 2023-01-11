Переговори про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС стають дедалі складнішими, - голова МАГАТЕ
Домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Я не вважаю, що (угода щодо зони ядерної безпеки - ред.) неможлива, але це не прості переговори... Це стало довшим і складнішим столом (для переговорів - ред.)", - заявив Гроссі.
Він також зазначив, що діалог ускладнився, оскільки "в ньому почали брати участь російські та українські військові".
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Гроссі анонсував свій візит до України. При цьому він заявив про плани після цього поїхати до Росії.
Також ми писали, що ще на початку грудня 2022 року Гроссі прогнозував, що домовитися про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можна буде до кінця місяця.
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