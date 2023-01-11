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Майже 500 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Україна, Середа 11 січня 2023 08:33
Майже 500 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 11 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 11 січня, українські військові ліквідували за добу 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 960 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 11.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 3094 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 6159 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2078 (+5) од,
  • РСЗВ - 437 (+3) од,
  • засобів ППО - 217 (+0) од,
  • літаків - 285 (+0) од,
  • гелікоптерів - 275 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1862 (+2),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+9) од,
  • спеціальної техніки - 184 (+1).

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ 10 січня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

При цьому в Соледарі та під Бахмутом продовжують точитись важкі бої, а на півдні Росія намагається помститись за удар по військовим в Макіївці.

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