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Росіяни обстріляли Нікопольський район та Марганець, є поранений

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Україна, Середа 11 січня 2023 12:21
Росіяни обстріляли Нікопольський район та Марганець, є поранений Фото: російські солдати сьогодні обстріляли Нікопольський район та Марганець 11 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня, російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю", - розповів він.

За його словами, поранений 26-річний чоловік.

"Його доправили до лікарні - готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки", - додав Резніченко.

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч проти 11 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.

Нагадаємо, що окупанти вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

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Нікополь Дніпропетровська область
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