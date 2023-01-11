Росіяни обстріляли Нікопольський район та Марганець, є поранений

Фото: російські солдати сьогодні обстріляли Нікопольський район та Марганець 11 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)

У середу, 11 січня, російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю", - розповів він. За його словами, поранений 26-річний чоловік. "Його доправили до лікарні - готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки", - додав Резніченко.