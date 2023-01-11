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Зеленський підписав з президентами Польщі та Литви спільну декларацію

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Львів, Середа 11 січня 2023 15:49
Зеленський підписав з президентами Польщі та Литви спільну декларацію Фото: Володимир Зеленський, Анджей Дуда і Гітанас Науседа (twitter.com/JakubKumoch)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента в Twitter.

"Президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника", - йдеться в повідомленні.

Цей документ підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття членства в Європейському Союзі та НАТО.

У декларації також відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.

Нагадаємо, що сьогодні 11 січня президент Володимир Зеленський приїхав з робочою поїздкою у Львів.

Як стало відомо, там він зустрівся з главами держав Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою.

Додамо, що до цього Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

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Володимир Зеленський Львів Литва Польща Анджей Дуда
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