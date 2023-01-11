Керівник МАГАТЕ відвідає Україну, після чого вирушить до РФ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибуде з візитом до України. Після цього планує відвідати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі Rainews .

За словами Гроссі, він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Окрім цього у глави МАГАТІ заплановано зустріч із главою міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Гроссі зазначив, що після України він вирушить із візитом до Росії.