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Керівник МАГАТЕ відвідає Україну, після чого вирушить до РФ

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Україна, Середа 11 січня 2023 18:53
Керівник МАГАТЕ відвідає Україну, після чого вирушить до РФ Фото: генеральний директор "МАГАТЕ" Рафаель Маріано Гроссі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибуде з візитом до України. Після цього планує відвідати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі Rainews .

За словами Гроссі, він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Окрім цього у глави МАГАТІ заплановано зустріч із главою міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Гроссі зазначив, що після України він вирушить із візитом до Росії.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розгорне місії власних спостерігачів на всіх українських АЕС , включаючи Чорнобильську атомну електростанцію.

Наприкінці грудня РБК-Україна повідомляло, що глава МАГАТЕ Рафаеля Гроссі заявив про "просування" переговорів щодо ЗАЕС після візиту до Москви.

Нагадаємо, що з осені минулого року за участю МАГАТЕ ведутьсяпереговори щодо створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яку зараз окуповано росіянами. Так, нещодавно в українському МЗС заявили, що Київ із МАГАТЕ рухаються "крок за кроком" до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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