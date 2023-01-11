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Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину

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Туреччина, Середа 11 січня 2023 15:04
Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Шереф (речник міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер - ред.) зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не лише з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.

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