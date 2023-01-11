Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину
Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"Шереф (речник міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер - ред.) зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не лише з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.
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