Кримська платформа та приїзд Блінкена та Леммі до Києва: новини за 11 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Саміт Кримської платформи

Вчора в Києві пройшов черговий саміт Кримської платформи. Зокрема його відвідав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Серед іншого він заявив, що Крим повинен бути повернутий під контроль України.

Приїзд Блінкена та Леммі до Києва

Під час свого візиту Блінкен заявив, що Україна переговорила з США про ситуацію на фронті, а також питання щодо далекобійності.

Водночас держсекретар США оголосив, що США виділили понад 700 мільйонів доларів допомоги Україні.

Британія також оголосила про новий пакет допомоги для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Під Бєлгородом вантажний потяг зійшов з рейок

Вантажний поїзд зійшов з рейок у Бєлгородській області Росії, що межує з Україною. Це сталося через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту.

Дебати в США

У США відбулися перші дебати кандидатів в президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа.

Колишній президент та чинна віце-президент США обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, але не обійшлось і без зовнішньої політики, включно з Україною.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало головні заяви кандидатів в президенти США на дебатах.

МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів розкритикував енергетичну політику Німеччини. Берлін висміяв цей закид.

Тейлор Свіфт розкрила, кого підтримає на виборах у США

Відома американська співачка Тейлор Свіфт заявила про свою підтримку на майбутніх президентських виборах кандидатури віце-президента Камали Харріс.

Фаворита поп-зірка визначила після нічних дебатів у Філадельфії.

Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії

Західні ЗМІ повідомили, що Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Однак наразі це офіційно не підтверджено.