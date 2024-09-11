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Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian

Середа 11 вересня 2024 22:03
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Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Наразі це офіційно не підтверджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними The Guardian, у Британії вже прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Ймовірно, про це не буде оголошено в п'ятницю на зустрічі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармер та президента США Джо Байденом у Вашингтоні.

Як пише видання, ймовірно, спільний візит держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

Скоріше за все, публічна заява про ракети дальнього радіусу дії в Києві вважатиметься надмірно провокативною. Цілком ймовірно, що навколо використання Україною ракет, дальність яких становить понад 300 кілометрів, все ще існуватимуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак.

Дозвіл ЗСУ бити по території РФ

Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції, однак досі є обмеженням щодо ударів ними по території Росії.

За словами Джона Кірбі, США продовжують вести приватні переговори з Україною на цю тему.

Також днями стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії. Також за даними ЗМІ, Блінкен під час свого візиту в Київ ймовірно оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

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Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
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