Поп-зірка Тейлор Свіфт розкрила, кого підтримає на виборах у США

Відома американська співачка Тейлор Свіфт заявила про свою підтримку на майбутніх президентських виборах кандидатури віце-президента Камали Харріс. Фаворита поп-зірка визначила після сьогоднішніх дебатів у Філадельфії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Свіфт та NBC News .

На думку 34-річної артистки та володарки понад десяти нагород Греммі, кандидат від Демократичної партії Гарріс є "твердим талановитим лідером".

"Я віддам свій голос за Камалу Харріс і Тіма Волза (Тімоті Джеймс Волз є губернатором Міннесоти і членом Демократичної партії) на президентських виборах 2024 року", - написала Свіфт у своїй публікації.

Варто зазначити, що пост зірки в мережі було надіслано більше ніж 283 мільйонам її підписників. Додамо, що на момент виходу публікації цей пост Свіфт забрав майже 3 мільйони позначок "Подобається".

Крім того, наразі у розпалі світовий концертний тур Свіфт The Eras Tour, який також привернув до неї ще більше уваги.

Що сказала Тейлор Свіфт про фаворитку

Свіфт пояснила, що голосуватиме за Гарріс "тому, що вона бореться за права та причини, які, на мою думку, потребують воїна, щоб їх відстоювати".

"Я вважаю, що вона тверда рука, талановитий лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо ми мене керує спокій, а не хаос. Мене так підбадьорив і вразив її вибір напарника Тімоті Волза, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, ЕКЗ і право жінки на власне тіло", - розповіла вона.

Свіфт підписала свій пост "Бездітна леді-кішка" (Childless Cat Lady), що є посиланням на мову, яку використовував напарник Трампа, сенатор Джей Венс від штату Огайо, щоб описати жінок, які не мають дітей.

Як розповіли американському виданню NBC News двоє представників президентської кампанії, підтримка Свіфт стала несподіванкою для штабу Гарріс.

"Кампанія розглядає підтримку співачки як частину "вирішальної перемоги" віце-президента та говорить про її здатність залучити підтримку, сказав один із чиновників", - пише NBC.

Також варто зауважити, що під час президентських виборів 2020 року Свіфт підтримала президента Джо Байдена та Гарріса.