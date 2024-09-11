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Британія оголосила про новий пакет допомоги для України

Велика Британія, Середа 11 вересня 2024 18:16
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Британія оголосила про новий пакет допомоги для України Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Міністерства закордонних справ Британії.

"Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн доларів) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії", - зазначив Леммі.

Британія надасть Україні 310 млн доларів на гуманітарні потреби та 484 млн доларів США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

Орім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні Британія оголосила 7 липня. Це зробив новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси. До пакета увійшли високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.

Також Україна та Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.

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Допомога Україні Військова допомога
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