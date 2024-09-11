Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала наша ППО
У ніч на 11 вересня Повітряні сили України успішно відбили масований повітряний напад противника. За даними радіотехнічних військ, було виявлено та супроводжено 34 засоби повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ, двома зенітними ракетами С-300 з окупованої Донеччини, шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із Чорного моря та 25 ударними дронами "Шахед", запущеними з Курська, Єйська (РФ) і Криму.
Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У ході протиповітряного бою було збито 20 ударних дронів. Ще п'ять ворожих безпілотників були втрачено на території України, проте інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
Протиповітряна оборона діяла в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Атака на Україну 10 вересня
У ніч на вівторок, 10 вересня, російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони успішно знищили 38 ворожих безпілотників.
Безпілотники противника намагалися атакувати Київ з різних напрямків, проте всі цілі були збиті.
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