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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала наша ППО

Середа 11 вересня 2024 08:44
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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала наша ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 11 вересня Повітряні сили України успішно відбили масований повітряний напад противника. За даними радіотехнічних військ, було виявлено та супроводжено 34 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ, двома зенітними ракетами С-300 з окупованої Донеччини, шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із Чорного моря та 25 ударними дронами "Шахед", запущеними з Курська, Єйська (РФ) і Криму.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У ході протиповітряного бою було збито 20 ударних дронів. Ще п'ять ворожих безпілотників були втрачено на території України, проте інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Протиповітряна оборона діяла в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Атака на Україну 10 вересня

У ніч на вівторок, 10 вересня, російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони успішно знищили 38 ворожих безпілотників.

Безпілотники противника намагалися атакувати Київ з різних напрямків, проте всі цілі були збиті.

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