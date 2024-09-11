Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала наша ППО

У ніч на 11 вересня Повітряні сили України успішно відбили масований повітряний напад противника. За даними радіотехнічних військ, було виявлено та супроводжено 34 засоби повітряного нападу.

Ворог атакував одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ, двома зенітними ракетами С-300 з окупованої Донеччини, шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із Чорного моря та 25 ударними дронами "Шахед", запущеними з Курська, Єйська (РФ) і Криму. Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У ході протиповітряного бою було збито 20 ударних дронів. Ще п'ять ворожих безпілотників були втрачено на території України, проте інформація про постраждалих і руйнування не надходила. Протиповітряна оборона діяла в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.