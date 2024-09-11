Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви

У США відбулися перші дебати кандидатів в президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа. Колишній президент та чинна віце-президент США обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, але не обійшлось і без зовнішньої політики, включно з Україною.

Дебати, які мали б тривати 90 хвилин, трохи затягнулись. Зокрема, через тривалі відповіді Трампа. За підрахунками телеканалу CNN, колишній президент в цілому говорив аж 43 хвилини, тоді коли його опонентка - 37,5 хвилини.

Загалом питанням внутрішньої американської політики, на кшталт економіки, проблем із мігрантами, заборони абортів, захисту демократії та мирного передання влади, медицини тощо, на дебатах приділялося набагато більше уваги, ніж зовнішньополітичним темам. Проте питанням війни Росії проти України та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС місце також знайшлось.

Війна Росії проти України

Хоча до питання російської агресії проти України кандидати в президенти дійшли лише після години дебатів, його обговорення було емоційним.

Трамп повторив свої закиди про те, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом, але ухилився від відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемоги Києва у цій війні.

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами, цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте, це фейкові цифри", - сказав екс-президент США.

Розкрити свого "мирного плану" на прохання модератора Трамп також не зміг, лиш сказав, що зателефонував би очільникам України та Росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилась.

Коментуючи це, Гарріс звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу.

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала віце-президент.

Фото: Трамп і Гарріс на дебатах згадали про Україну (Getty Images)

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС

Говорячи про конфлікт, який минулого жовтня розгорівся між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС в Секторі Газа, Трамп використав свою шаблонну фразу про те, що ця війна не почалась би, аби він був президентом США. Окрім цього він сказав, що Ізраїль повинен "завершити розпочате", "швидко покінчити з цим" і що США мають "дозволити Ізраїлю завершити роботу".

Гарріс зі свого боку повторила позицію адміністрації Джо Байдена щодо "залізної підтримки" та "непохитної відданості" Ізраїлю з боку США та наголосила, що країна має право на захист, але додала, що важливим є те, як вона це робить. В цьому ключі вона згадала про гуманітарну кризу в Секторі Газа та загибель цивільних від бойових дій.

"Ми знаємо, що ця війна повинна закінчитися. Це має закінчитися негайно, і те, як це закінчиться, полягає в тому, що нам потрібна угода про припинення вогню і нам потрібне звільнення заручників. Тому ми продовжуватимемо працювати над цим цілодобово", - сказала вона, додавши, що виступає за вирішення конфлікту на основі принципу "двох держав".

Трамп і Орбан

В ході дебатів Гарріс дорікнула Трампу тим, що багато світових лідерів "сміються з нього", а деякі з військових керівників, за її словами, називали екс-президента "ганьбою".

У відповідь на це Трамп згадав, як його розхвалював очільник Угорщини Віктор Орбан, якого чинний президент США Джо Байден називав диктатором. Екс-президент стверджував, що Орбан говорив, що у разі перемоги на виборах, Трампа будуть боятися Росія та Китай.

"Дивіться, це сказав Віктор Орбан. Він сказав, що людиною, яку найбільше поважають і якої найбільше бояться, є Дональд Трамп", - додав він, а також назвав Орбана "одним з найшановніших людей" .

Фото: Трамп вихваляв Орбана на дебатах (Getty Images)

Вибори 2020 та мирна передача влади

Трамп надалі відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден, та відмовився від всіх попередніх своїх заяв, які могли свідчити про протилежне.

"Я говорив таке? Це було сказано з сарказмом", - пояснив він, додавши, що є "стільки доказів" того, що переміг він, а не Байден.

Крім того, Трамп відмовився визнавати свою відповідальність у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року, який стався після його заяв про вкрадені вибори та заклику йти на Конгрес США. Як сказав Трамп, за безпеку мала б відповідати тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Коментуючи ті події минулого, Гарріс закликала "перегорнути сторінку" та "не повертатися назад".

"Давайте прокладемо курс на майбутнє, а не будемо повертатися назад у минуле", - наголосила вона.

Фото: Гарріс пригадала Трампу провал питання кордону в Конгресі США (Getty Images)

Міграційне питання

Говорячи про питання мігрантів, Трамп розкритикував адміністрацію Байдена-Гарріс у тому, що нібито за час їхньої каденції в США потрапили десятки мільйонів мігрантів. Він також згадав вигаданий в соцмережах вкид про те, що мігранти з Гаїті в місті Спрінгфілд викрадають домашніх котів та собак, щоб їх їсти.

Загалом, у питанні мігрантів Трамп оперував фактично вигадками та маніпуляціями, тоді як Гарріс нагадала йому про події в Конгресі США, коли демократи та республіканці напрацювали компромісний закон для посилення контролю на американсько-мексиканському кордоні, але його схвалення зірвала група "трампістів".

Через питання мігрантів та кордону, зокрема, затягнувся розгляд в Конгресі США і питання виділення коштів на продовження військової допомоги Україні. Американські законодавці пів року перебували у глухому куті, поки не вдалося відділити питання кордону від питання допомоги Україні та Ізраїлю.