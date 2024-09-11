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ЗСУ ліквідували росіян-операторів дронів на Покровському напрямку (відео)

Покровськ, Середа 11 вересня 2024 09:50
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ЗСУ ліквідували росіян-операторів дронів на Покровському напрямку (відео) Фото: ЗСУ знищили операторів дронів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи показали роботу на Покровському напрямку фронту. Захисники атакували позиції операторів дронів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

На відео зафіксована робота бійців 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Воїни на Покровському напрямку атакували ворожий екіпаж безпілотних систем. Також українські захисники виявили та вдарили по складу з боєкомплектом росіян та двох автівках того ж екіпажу операторів дронів РФ.

Після влучних ударів позиції росіян були знищені, внаслідок ураження спалахнула пожежа.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ залишається найгарячішою точкою фронту. На цьому напрямку протягом декількох місяців точаться важкі бої. Росіяни доходять до околиць міста. У зв'язку з цим жителів закликають терміново евакуюватися.

За минулу добу на Покровському напрямку відбулося 32 атаки ворога. Також важка ситуація на Курахівському напрямку, там за добу відбито 29 атак росіян.

Українські захисники протягом останньої доби знищили 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 628 тисяч солдатів.

Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку і чи вистачить Росії сил - у матеріалі РБК-Україна.

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