Росіяни двічі вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені

11 вересня російські війська вже двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5", - розповів він

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Наприклад, російські війська обстріляли центр Костянтинівки 7 вересня. За словами очевидців, чути було 8-10 вибухів. Тоді загинули троє людей, ще троє були поранені. Троє загиблих під час атаки перебували біля ринку.

А 9 серпня російські окупанти вдарили по супермаркету "Екомаркет" у Костянтинівці. Тоді багато людей було поранено та вбито.

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