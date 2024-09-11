ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни двічі вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені

Донбас, Середа 11 вересня 2024 13:30
UA EN RU
Росіяни двічі вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені Фото: окупанти двічі вдарили по Костянтинівці Донецької області (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

11 вересня російські війська вже двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5", - розповів він

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Наприклад, російські війська обстріляли центр Костянтинівки 7 вересня. За словами очевидців, чути було 8-10 вибухів. Тоді загинули троє людей, ще троє були поранені. Троє загиблих під час атаки перебували біля ринку.

А 9 серпня російські окупанти вдарили по супермаркету "Екомаркет" у Костянтинівці. Тоді багато людей було поранено та вбито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Константиновка Війна в Україні
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ