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Під Бєлгородом пустили під укіс вантажний потяг

Росія, Середа 11 вересня 2024 08:55
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Під Бєлгородом пустили під укіс вантажний потяг Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вантажний поїзд зійшов з рейок у Бєлгородській області Росії, що межує з Україною. Це сталося через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Південно-Східної залізниці у Telegram.

"Внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту вчора, 10 вересня, о 23:17 відбулося сходження 11 порожніх вагонів та локомотива вантажного поїзда", - йдеться у повідомленні.

Потяг пустили під укіс на перегоні Волоконівка – Новий Оскол у Бєлгородській області. Там ведуться роботи з відновлення залізничного полотна та контактної мережі. Рух поїздів цією ділянкою тимчасово закрито.

У зв'язку з диверсією скасовано декілька пасажирських рейсів. Нібито організовано доставку пасажирів автобусами.

Диверсії на залізниці

Нагадаємо, диверсії на російських залізницях на окупованих територіях України є поширеним явищем з початку війни.

За даними британської розвідки, диверсії на російських залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують бути серйозною проблемою для російської влади. Військова логістика Росії, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.

У травні у Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг , який перевозив паливо у цистернах. Ряд вагонів зійшов з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб.

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Бєлгородська область Війна Росії проти України
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