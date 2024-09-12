Крымская платформа и приезд Блинкена и Лемми в Киев: новости за 11 сентября

Вчера в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В то же время, столицу посетили глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Более подробно о случившемся в среду, 11 сентября, - в материале РБК-Украина .
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Вчера в Киеве прошел очередной саммит Крымской платформы. В частности, его посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Среди прочего он заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.
Во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.
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