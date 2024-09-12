Крымская платформа и приезд Блинкена и Лемми в Киев: новости за 11 сентября

Война России против Украины: последние новости

Саммит Крымской платформы

Вчера в Киеве прошел очередной саммит Крымской платформы. В частности, его посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди прочего он заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.

Приезд Блинкена и Лемми в Киев

Во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.

Госсекретарь США объявил, что США выделили более 700 миллионов долларов помощи Украине.

Британия также объявила о новом пакете помощи для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области, граничащей с Украиной. Это произошло из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Дебаты в США

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Камалы Гаррис и Дональда Трампа.

Бывший президент и действующая вице-президент США обсудили целый ряд внутриполитических вопросов, но не обошлось и без внешней политики, включая Украину.

В своем материале РБК-Украина собрала главные заявления кандидатов в президенты США на дебатах.

МИД Германии высмеял Трампа из-за его заявления на прениях

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов подверг критике энергетическую политику Германии. Берлин высмеял этот упрек.

Тейлор Свифт раскрыла, кого поддержит на выборах в США

Известная американская певица Тейлор Свифт заявила о своей поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.

Фаворита поп-звезда определила после ночных прений в Филадельфии.

Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России

Западные СМИ сообщили, что Британия, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако пока это официально не подтверждено.