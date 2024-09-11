Партизани виявили системи ППО росіян, що прикривають північ Криму

Українські партизани встановили місце розташування російських систем ППО на півночі Криму та передали координати ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Ці дані дадуть змогу ефективніше планувати удари по критично важливих об'єктах окупаційного режиму, послаблюючи оборону і наближаючи звільнення Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детальна інформація та дані про позиції розгортання систем ППО, зенітних установок і систем радіолокації були зафіксовані та передані Силам оборони України.

Зокрема, партизани зафіксували позицію розгортання установки ПЗУ 9А84 зі складу зенітно-ракетної системи С-300В у районі Чонгарського мосту.

Агенти руху провели розвідку і виявили точне місце розташування комплексів протиповітряної оборони, що прикривають півострів із північного боку.

Ситуація в окупованому Криму

Повітряні сили ЗСУ регулярно завдають ударів по військових об'єктах, системах ППО і складах озброєнь загарбників у тимчасово окупованому Криму, щоб порушити логістику та попередити ракетні удари по українських містах.

Так, минулої ночі у селищі Октябрське пролунали вибухи. Загарбники підняли в повітря авіацію та повідомили про атаку ударними дронами з боку України.

Раніше партизани зібрали нові дані про військову базу РФ біля тимчасово окупованого Севастополя.

Тим часом на Кримському мосту почалося руйнування конструкцій через удари ЗСУ.

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