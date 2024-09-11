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Крим повинен бути повернутий під контроль України, - Ердоган

Середа 11 вересня 2024 14:31
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Крим повинен бути повернутий під контроль України, - Ердоган Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує завершення повномасштабної війни на основі територіальної цілісності, суверенітету, а також незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Anadolu, яке цитує президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи.

"Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні - вимога міжнародного права", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини висловив сподівання, що в майбутньому будуть зроблені "додаткові кроки зі зміцнення прав кримсько-татарських тюрків". Зокрема відзначив, що Анкара бажає завершення війни справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Питання повернення Криму

У серпні представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що українське командування має план щодо остаточного знищення незаконно побудованого Керченського мосту та звільнення окупованого Криму.

У липні 2023 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Кримський міст є однією з ключових цілей для Збройних сил України.

Сьогодні, 11 вересня, у Києві проходить саміт Кримської платформи. Попереднє засідання відбулося 23 жовтня 2023 року в Чехії, де взяли участь близько 70 парламентів та парламентських асамблей.

Як відзначив Зеленський, під час відкриття українського національного меморіалу, присвяченого ушануванню трагедії кримськотатарського народу, Україна йтиме вперед доти, доки не звільнить Крим від ворога.

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