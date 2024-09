МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах

Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.

Пізніше МЗС Німеччини відреагувало на заяву Трампа.

"Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року", - зазначили у відомстві.

У німецькому МЗС також додали, що "ми також не їмо котів і собак", таким чином висміявши неправдиве твердження Трампа про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo