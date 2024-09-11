МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів розкритикував енергетичну політику Німеччини. Берлін висміяв цей закид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства закордонних справ Німеччини.

Що сказав Трамп

Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.

Реакція Німеччини

Пізніше МЗС Німеччини відреагувало на заяву Трампа.

"Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року", - зазначили у відомстві.

У німецькому МЗС також додали, що "ми також не їмо котів і собак", таким чином висміявши неправдиве твердження Трампа про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.