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МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах

Середа 11 вересня 2024 21:46
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МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів розкритикував енергетичну політику Німеччини. Берлін висміяв цей закид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства закордонних справ Німеччини.

Що сказав Трамп

Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.

Реакція Німеччини

Пізніше МЗС Німеччини відреагувало на заяву Трампа.

"Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року", - зазначили у відомстві.

У німецькому МЗС також додали, що "ми також не їмо котів і собак", таким чином висміявши неправдиве твердження Трампа про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.

Дебати Трампа та Гарріс

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, у Сполучених Штатах Америки пройшли дебати між кандидатами у президенти - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. За даними соцопитувань, дебати виграла Гарріс.

Під час дебатів Трамп та Гарріс обговорювали в основному внутрішні питання Штатів. Однак під час міжнародного блоку більшість часу була присвячена Україні.

Детальніше про дебати у США - у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп
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