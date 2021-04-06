ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов

Новина українською → Александровское, Вторник 06 апреля 2021 11:59
Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов Фото: в МИД назвали информацию о гибели ребенка на фронте фейком (facebook com mod mil rus88)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия распространяет информацию о гибели пятилетнего ребенка и женщины преклонного возраста на Донбассе в результате обстрелов. Российская сторона в этом обвиняет Украину, но доказательств у нее нет.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украина направила ноту относительно намерений оккупационной администрации фальсифицировать события в населенном пункте Александровское, где якобы погиб ребенок.

В заявлении говорится, что этот населенный пункт достаточно далеко от линии соприкосновения сторон, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА.

"А также принимая во внимание безосновательность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - говорится в документе.

Украинская сторона обратилась к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины назвали информацию о "гибели" ребенка на фронте фейком. Спикер МИД Украины Олег Николенко написал на своей странице в Facebook, что фейки об убитых детей - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины.

"Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наша страна накопила мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность специализированные центры противодействия дезинформации", - написал Николенко.

Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

Ранее в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация Украина фейк
NEWS
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году