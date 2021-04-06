Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей
В России обеспокоены заявлениями Украины о ситуации на Донбассе. В Министерстве иностранных дел РФ обвинили украинскую сторону в нарушении минских соглашений.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает агентство ТАСС.
По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе.
"Киев нарушает все минские договоренности", - заявил Лавров.
Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.
Он объяснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.
Напомним, Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.
Отметим, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. В Кремле заявили, что взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.