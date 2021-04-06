ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей

Новина українською → Москва, Вторник 06 апреля 2021 12:28
Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей Фото: Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России обеспокоены заявлениями Украины о ситуации на Донбассе. В Министерстве иностранных дел РФ обвинили украинскую сторону в нарушении минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает агентство ТАСС.

По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе.

"Киев нарушает все минские договоренности", - заявил Лавров.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.

Он объяснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.

Напомним, Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.

Отметим, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. В Кремле заявили, что взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина минские соглашения Лавров
NEWS
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году