Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине
В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.
Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.
Кроме того:
- с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров - она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).
- с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.
- с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.
- с 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.
Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:
- 2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;
- также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;
- человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;
- инвестиции могут происходить только в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;
- украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;
- накопительная пенсионная система в коем случае не отменяет солидарную, а будет осуществляться дополнительными выплатами.
Напомним, ранее сообщалось, что почти всех пенсионеров в Украине переведут в банки.
РБК-Украина писало, что с 1 апреля для части украинцев подняли пенсионный возраст. Издание подробно расписало, кого это коснется.