Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине

В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине . Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.

Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Кроме того:

с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров - она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).

с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

с 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель: