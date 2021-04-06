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Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 14:16
Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.

Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Кроме того:

  • с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров - она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).
  • с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.
  • с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.
  • с 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:

  • 2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;
  • также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;
  • человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;
  • инвестиции могут происходить только в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;
  • украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;
  • накопительная пенсионная система в коем случае не отменяет солидарную, а будет осуществляться дополнительными выплатами.

Напомним, ранее сообщалось, что почти всех пенсионеров в Украине переведут в банки.

РБК-Украина писало, что с 1 апреля для части украинцев подняли пенсионный возраст. Издание подробно расписало, кого это коснется.

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Новости Украины Политика пенсии повышение Денис Шмыгаль
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