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Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи

Новина українською → Дубай, Вторник 06 апреля 2021 23:13
Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи Фото: аэропорт в Дубае (instagram.com/dxb/)
Автор: Даша Харченко

Украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности.

Об этом сообщает издание Gulf News.

Во вторник, 6 апреля, стало известно, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование в отношении фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении правительства.

В сообщении также подчеркнули, что никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет.

Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

Причиной задержания стало нарушение норм морали и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

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