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НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде по делу родственника Вовка

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 23:45
НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде по делу родственника Вовка Фото: спецназовцы НАБУ (nabu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Детективы Национального антикоррупционного бюро со спецназовцами четыре часа проводили обыски в кабинетах Окружного админсуда Киева. Следственные действия начали после задержания в частности родственника председателя Окружного админсуда Павла Вовка.

Об этом говорится в материале ТСН.

Детективы НАБУ приехали в ОАСК около 11:00. Они хотели провести обыски в нескольких кабинетах. В одном из них пришлось выбивать дверь.

Обыски начались после того, как НАБУ задержало двух адвокатов во время получения взятки размером 100 тысяч долларов. Один из них, по данным следователей, близкий родственник председателя Окружного админсуда Павла Вовка. Речь идет о его брате Юрие Зонтове.

Адвокат Павла Вовка в комментарии ТСН рассказал, что не подтверждает и не опровергает задержание родственника председателя суда. Вовк все обвинения отрицает.

Днем 6 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило новые обыски в Окружном административном суде Киева. На этот раз обыски связаны с близким родственником председателя суда Павла Вовка.

Ранее сообщалось о том, что антикоррупционные органы завершили расследование в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

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