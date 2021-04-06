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Угрожали огнем на поражение: подробности стрельбы в поезде Киев - Константиновка

Новина українською → Красноград, Вторник 06 апреля 2021 11:27
Угрожали огнем на поражение: подробности стрельбы в поезде Киев - Константиновка Фото: поезд Константиновка - Киев, в котором была стрельба (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Стрельбу в поезде Константиновка - Киев устроили двое военнослужащих, которые возвращались в столицу. Они забаррикадировались в купе, поэтому их задерживали с привлечением спецназа.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что неизвестные устроили стрельбу в поезде поступило в Красноградский районный отдел полиции около 02:00. На место срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

На месте полиция выяснила, что двое военных закрылись в купе и стреляют из огнестрельного оружия. Пассажиров оперативно эвакуировали, после чего руководство полиции Харьковской области объявило спецоперацию "Гром" с привлечением спецназа КОРД.

Также сообщается, что военные забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. Злоумышленников удалось оперативно задержать.

Отметим, сначала об инциденте сообщили в "Укрзализныце". Из-за инцидента со стрельбой поезд задерживается в пути на шесть часов.

Напомним, ранее в Киеве мужчина в ТРЦ устроил стрельбу после замечания об отсутствии защитной маски. В результате инцидента охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

До этого в Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки, пострадавших не было.

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