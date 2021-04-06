Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе

Украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Запрос уже послали в ОБСЕ.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что Украина инициирует его, поскольку с прошлого заседания в результате обстрела был ранен мирный житель Красногоровки (Донецкая область). Кроме того, в результате прицельного огня, в том числе снайперского, погибли 3 украинских бойцов, еще четверо получили ранения и травмы.

Также сообщается, что эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне стягивания войск России к украинской границе и воинственной риторики представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вызывают обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.

В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу о созыве экстренной встречи ТКГ, чтобы обсудить немедленные меры по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

Отметим, очередное заседание ТКГ должно пройти на следующей неделе.