СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины в НАТО, - вице-премьер
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО. Это связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.
Об этом на онлайн-конференции заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работе в этом направлении", - заявила она.
Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе. При этом он выступил за скорейшее предоставление ПДЧ украинской стороне.
У президента России Владимира Путина уже отреагировали на эти слова и заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию на Донбассе.