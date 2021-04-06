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СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины в НАТО, - вице-премьер

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 16:11
СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО. Это связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.

Об этом на онлайн-конференции заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работе в этом направлении", - заявила она.

Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе. При этом он выступил за скорейшее предоставление ПДЧ украинской стороне.

У президента России Владимира Путина уже отреагировали на эти слова и заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию на Донбассе.

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