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На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных

Новина українською → Донбасс, Вторник 06 апреля 2021 15:47
На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных Фото: силы ООС на Донбассе понесли потери 6 апреля (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе во вторник, 6 апреля, погибли двое украинских военнослужащих. Объединенные силы понесли потери в результате обстрела и подрыва военного автомобиля.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

Украинские позиции вблизи Невельского сегодня попали под минометный огонь со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрела украинский военный получил ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - рассказали в группировке "Восток".

А в районе населенного пункта Степное на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.

Напомним, вчера пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Как писало РБК-Украина, из-за обострения на Донбассе украинская делегация созвала срочное заседание ТКГ.

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