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В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 13:10
В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают Фото: Погода в Украине принесет снег и дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится на Благовещение, 7 апреля. В части страны ожидаются ливни, снег, мокрый снег, к тому же местами будет очень холодно. Где будет самая плохая погодная ситуация - читайте далее в нашем материале.

Прогнозом с нами поделились синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По данным Диденко, хуже всего 7 апреля в северных, части западных и центральных областей.

"Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и снег с мокрым снегом на Севере, местами в западных и центральных областях Украины", - рассказывает синоптик.

Температура воздуха в этих регионах будет снижаться до +1+5 градусов. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +9+13 градусов.

А вот на востоке, наоборот, будет тепло. Так, на Луганщине и Донетчине температура воздуха составит в течение дня +14+18 градусов.

Относительно осадков, то дожди на Благовещение ожидаются на Востоке, Юге и во многих центральных областях, тех, что ближе к восточной части.

Наталка Диденко прогнозирует, что в западных областях Украины и в южной части между осадками будет временное прояснение.

В Киеве на Благовещение сильно изменится погода. Синоптик прогнозирует +3+5 градусов, дождь, мокрый снег. Кроме того, задует сильный порывистый ветер.

Потепление придет в страну уже на выходных - 10-11 апреля.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет погода на Благовещение, 7 апреля.

В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают

Погода в Украине 7 апреля (meteo.gov.ua)

Интересно, что согласно одной из примет Благовещения, какой будет погода в этот день, такой будет погода и на Пасху.

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