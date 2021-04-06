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Стягивание войск к границе Украины: в НАТО резко обратились к России

Новина українською → Брюссель, Вторник 06 апреля 2021 10:33
Стягивание войск к границе Украины: в НАТО резко обратились к России Фото: войска России идут к границе Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь НАТО заявил в комментарии немецкому изданию WELT.

В НАТО заявили о поддержке суверенитета Украины и продолжают следить за ситуацией на Донбассе.

"Дестабилизационные мероприятия со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года", - заявил спикер, имя которого издание не назвало.

Он отметил, что в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

"Союзники разделяют обеспокоенность по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.

Напомним, США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

После этого Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе.

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