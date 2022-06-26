В Киеве прозвучало четыре взрыва: что известно

У Зеленского обещают ответить (14:30)

"Кремлевские дураки думают, что мы сломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Президент США отреагировал на ракетный удар (14:25)

Американский лидер Джо Байден прокомментировал ракетные обстрелы Киева на полях саммита группы "Большой семерки" в Германии.

"Это скорее пример их варварства", - заявил Байден.

Где искать укрытие (13:35)

РБК-Украина напоминает о карте адресов укрытий в Киеве на случай чрезвычайных ситуаций.

Реакция МИД (12:29)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на ракетные удары по Киеву призвал участников саммита G7 ответить новыми санкциями в адрес РФ.

"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбежками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм РФ , - заявил он

Удары могут повториться (12:04)

Сегодня весь день российские ракеты могут "работать" по Киеву, информирует советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - призвал он.

Били из Каспийского моря (12:00)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что российские войска нанесли удары по Киеву со стратегических бомбардировщиков из региона Каспийского моря.

По его словам, враг применил бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые взлетают из регионов Астрахани.

"На вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101. Они могут лететь на расстояние до 5500 км. Таких ракет сегодня выпустили от четырех до шести. Наша ПВО сработала, часть ракет сбили. Есть фотоподтверждение одной, другие обломки сейчас ищут", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ

Снова взрывы в Киеве (11:40)

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах в городе. Их слышат как на левом берегу города, так и на правом. При этом ответные звуки слышали и в Бородянке (Киевская область).

Эвакуировано 25 жителей (11:22)

"В общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а впоследствии спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Нацполиция подтверждает гибель человека (11:19)

"По имеющейся информации, 1 человек погиб. Сейчас известно о 4 раненых, среди которых 7-летняя девочка. В этот момент достали из-под завалов ее маму - 35-летнюю женщину. Она является гражданкой РФ, но длительное время проживает в Киеве", - сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сообщается о пострадавшей россиянке (10:56)

Женщину достали из-под завалов разрушенного дома. Она имела российский паспорт.

Об этом на месте происшествия рассказал советник главы МВД Антон Геращенко и показал паспорт пострадавшей, иссеченный осколками.

Пятеро раненых (10:22)

Уже известно о пяти раненых в результате ракетного удара по Киеву. Об этом рассказал журналистам глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, об этом стало известно около 10 утра.

Фоторепортаж и видео с места событий (09:48)

РБК-Украина публикует подробный фоторепортаж из Шевченковского района столицы, куда сегодня ударила российская ракета. Кадры с места событий - по ссылке.

У Зеленского отреагировали (09:29)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар россиян по Киеву. Он призвал союзников как можно скорее признать РФ страной-спонсором терроризма и предоставить Украине современные ПВО.

"Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной-спонсором терроризма. Также Украине нужны современные системы противоракетной обороны. Мы говорим об этом с нашими союзниками. От страны-террориста защитит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", - пишет Ермак.

Первый погибший (09:22)

Стало известно о первом погибшем из-за ракетного удара. Мужчину вытащили из-под завалов без признаков жизни.

"Только что из-под завалов вытащили тело мужчины без признаков жизни... Вероятно, это отец спасенной только девочки", - пишет советник главы МВД Антон Геращенко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщает также о спасении ребенка.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", - пишет Кличко.

Официальные фото и видео последствий "прилетов" (08:58)

Появились первые фото и видео с места попадания вражеской ракеты в жилой дом. Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей.

Фото: первые фото и видео с места попадания вражеской ракеты по дому в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Под завалами находятся люди (08:53)

Часть жильцов дома, куда попала ракета, эвакуировали, однако под завалами еще могут быть люди. Продолжаются поисковые работы. Двое пострадавших госпитализированы.

"Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Те, кто в больнице, находятся в стабильном состоянии. Врачи говорят, что угрозы их жизни нет. Сейчас мы слышим, что есть люди под завалами. Спасатели делают все, чтобы их достать", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ракета ударила в детсад (08:34)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что вторая ракета ударила по детсаду на улице Половецкой.

"Второе попадание "выскоточной" ракеты Путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", - пишет он.

Попадание в девятиэтажку. Пожар. Пострадавшие (08:27)

Как сообщили в ГСЧС, ракета ударила в девятиэтажку в Шевченковском районе.

По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.

Первые пострадавшие

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. Предварительно есть пострадавшие.

Подробности от МВД

Как пишет советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской. Райн метро Лукьяновка.

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метели снова в завод "Артем", - сообщил он.

ПВО сбило ракету в Киевской области (08:19)

По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, утром была сбита ракета, которая летела на Киев. Ее остатки упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прозвучали в Шевченковском районе столицы. К месту происшествия следуют спасатели и бригады скорой помощи.

Кличко также сообщил, что пострадали два жилых дома, в них происходит спасение и эвакуация жителей.