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В Киеве снова раздаются мощные взрывы

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 11:40
В Киеве снова раздаются мощные взрывы Фото: в Киеве снова раздаются мощные взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве прогремели несколько мощных взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, жители столицы на левом берегу города слышали два взрыва. На правом также, но с более низкой интенсивностью, чем это было утром.

При этом очевидцы сообщают о взрывах и в Киевской области. Звуки слышали и в Бородянке.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве прогремело четыре мощных взрыва.

После чего стало известно что российские ракеты ударили по жилой многоэтажке, что в Шевченковском районе, а также по детсаду.

На месте происшествия проводятся спасательные работы. Уже известно об одном погибшем и четверо пострадавших.

Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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