В Киеве снова раздаются мощные взрывы
В Киеве прогремели несколько мощных взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, жители столицы на левом берегу города слышали два взрыва. На правом также, но с более низкой интенсивностью, чем это было утром.
При этом очевидцы сообщают о взрывах и в Киевской области. Звуки слышали и в Бородянке.
Ракетный удар по Киеву
Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве прогремело четыре мощных взрыва.
После чего стало известно что российские ракеты ударили по жилой многоэтажке, что в Шевченковском районе, а также по детсаду.
На месте происшествия проводятся спасательные работы. Уже известно об одном погибшем и четверо пострадавших.
Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.
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