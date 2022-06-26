ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден о ракетном ударе по Киеву: это пример варварства России

Новина українською →
Бавария, Воскресенье 26 июня 2022 14:23
Байден о ракетном ударе по Киеву: это пример варварства России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден назвал сегодняшний ракетный удар по Киеву примером российского варварства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден прокомментировал обстрел столицы Украины на полях саммита группы "Большой семерки" в замке Эльмау в Германии.

"Это скорее пример их варварства", - сказал американский лидер о ракетном ударе.

Напомним, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по Шевченковскому району Киева. В результате атаки пострадали минимум пять человек, еще один погиб.

При этом экс-премьер Швеции заявил, что данные действия России является сигналом к сегодняшней встрече G7.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Киев ракетный удар
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение