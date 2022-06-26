У Києві пролунало чотири вибухи: що відомо

У Шевченківському районі Києва рано вранці пролунало чотири сильні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, вибухи пролунали в Шевченківському районі столиці. До місця події прямують рятувальники і бригади швидкої допомоги.
Кличко також повідомив, що постраждали два житлових будинки, в них відбувається порятунок і евакуація жителів.
Нагадаємо, учора російські військові завдали ракетного удару по Рівненській області. Постраждала цивільна інфраструктура.
Також ми писали, що ракетні удари вранці і вночі 25 червня по 6 областях України були спеціально здійснені з території Білорусії. Така провокація була зроблена для залучення Білорусі у війну проти України.
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