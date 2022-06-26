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В Киевской области ПВО сбила ракету, ее элементы упали в одном из сел

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 08:19
В Киевской области ПВО сбила ракету, ее элементы упали в одном из сел Фото: В Киевской области ПВО сбила ракету (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ПВО Киевской области утром сбила ракету, которая летела на Киев. Ее остатки упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Напомним, сегодня утром в Шевченковском районе Киева прозвучало четыре сильных взрыва, в городе объявлена воздушная тревога. Серьезно пострадали два жилых дома, проводится эвакуация населения.

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