По Ровенской области ударили ракетами: первые подробности
Фото: Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА (gordonua)
Российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.
"Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры", - заявил Коваль.
Также он добавил, что предварительно информации о жертвах пока нет. При этом больше информации чиновник пообещал предоставить позже.
Напомним, примерно в 19:30 местные жители Ровенской области услышали взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги в области.
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