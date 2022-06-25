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По Ровенской области ударили ракетами: первые подробности

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Ровенская область, Суббота 25 июня 2022 20:29
По Ровенской области ударили ракетами: первые подробности Фото: Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА (gordonua)
Автор: Иван Носальский

Российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры", - заявил Коваль.

Также он добавил, что предварительно информации о жертвах пока нет. При этом больше информации чиновник пообещал предоставить позже.

Напомним, примерно в 19:30 местные жители Ровенской области услышали взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги в области.

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