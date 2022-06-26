Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
РБК-Украина публикует подробный фоторепортаж из Шевченковского района столицы. Куда сегодня по девятиэтажке попала российская ракета.
Кадры с места ракетного удара по Киеву - смотрит ниже в материале.
Фото с места ракетного удара по Киеву 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Добавлено. Фото с места ракетного удара по Киеву 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ракетный удар по Киеву
Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве прогремело четыре мощных взрыва.
После чего стало известно что российские ракеты ударили по жилой многоэтажке, что в Шевченковском районе, а также по детсаду.
На месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, а мэр Киева Виталий Кличко рассказал о двух пострадавших.
Ликвидация последствий ракетного удара все еще продолжается.
Все подробности о ракетной атаке на Киев-читайте в материале РБК-Украина.