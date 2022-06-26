ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве из-за ракетного удара пострадала гражданка России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 июня 2022 10:56
В Киеве из-за ракетного удара пострадала гражданка России Фото: Антон Геращенко показывает паспорт пострадавшей от ракетного удара россиянки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко.

Гражданка России оказалась зажатой бетонной плитой после прямого попадания ракеты в дом. Ее удалось вытащить из-под завалов. Сейчас она находится в больнице.

Геращенко на месте происшествия показал паспорт пострадавшей, который посечен осколками.

Отметим, что срок действия паспорта закончился еще в 2021 году.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первого погибшего, при этом еще пятеро пострадали.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация ракетный удар
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение