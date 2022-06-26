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Ракетный удар по Киеву: под завалами находятся люди

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 08:53
Ракетный удар по Киеву: под завалами находятся люди Фото: под завали дома в Шевченковской районе Киева находятся люди (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В Шевченковском районе Киева под завалами жилого дома, куда ранним утром попала ракета, есть люди. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, часть жителей дома эвакуировано.

Кличко отметил, что в результате "прилета" пострадали два человека, их госпитализировали.

"Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Те, кто в больнице, находятся в стабильном состоянии. Врачи говорят, что угрозы их жизни нет. Сейчас мы слышим, что есть люди под завалами. Спасатели делают все, чтобы их достать", - рассказал Кличко журналистам на месте происшествия.

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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