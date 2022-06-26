Ракетный удар по Киеву: под завалами находятся люди

В Шевченковском районе Киева под завалами жилого дома, куда ранним утром попала ракета, есть люди. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

По его словам, часть жителей дома эвакуировано.

Кличко отметил, что в результате "прилета" пострадали два человека, их госпитализировали.

"Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Те, кто в больнице, находятся в стабильном состоянии. Врачи говорят, что угрозы их жизни нет. Сейчас мы слышим, что есть люди под завалами. Спасатели делают все, чтобы их достать", - рассказал Кличко журналистам на месте происшествия.