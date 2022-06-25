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Массовые ракетные удары по Украине 25 июня: ГУР объяснило, зачем целили именно из Беларуси

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 11:53
Массовые ракетные удары по Украине 25 июня: ГУР объяснило, зачем целили именно из Беларуси Фото: ГУР объяснило, зачем целили именно из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально осуществлены с территории Беларуси. Такая провокация была сделана для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с усилиями кремлевской власти вовлечь Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", - уверяют в ГУР.

Что известно ГУР о массированном обстреле Украины с территории Беларуси 25 июня

  • было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22;
  • рубеж пуска - район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины;
  • бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ;
  • удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

Как сообщалось, россиянам потребуется как минимум 3-4 недели для того, чтобы вернуть в Беларусь мощную ударную группу, которая будет способна возобновить наступление на северную границу Украины.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

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