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Утренний ракетный удар по Киеву: Кулеба заявил о необходимости новых санкций

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 12:21
Утренний ракетный удар по Киеву: Кулеба заявил о необходимости новых санкций Фото: Кулеба показал раненую девочку в Киеве после ракетного удара 26 июня (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталия Гурковская

Утренний ракетный удар по Киеву должен сподвигнуть участников саммита G7 ответить новыми санкциями в адрес РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбардировками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России", - заявил он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, при этом еще пятеро пострадали, в том числе 7-летняя девочка.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, буквально недавно в Киеве прозвучали новые взрывы. Сообщается, что обстрел Киева может длиться весь день.

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