Карта бомбоубежищ Киева: где искать ближайшее укрытие

На случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

На карте обозначены хранилища гражданской защиты, подземные пространства метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия. Всего таких в столице почти пять тысяч.

В случае воздушной тревоги нужно взять документы, аптечку, другие необходимые вещи и спуститься в укрытия. Такого же алгоритма стоит придерживаться, если вы находитесь на работе, в транспорте или другом общественном месте.