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Карта бомбоубежищ Киева: где искать ближайшее укрытие

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 13:02
Карта бомбоубежищ Киева: где искать ближайшее укрытие Фото: в Киеве есть более 5 тысяч укрытий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

На карте обозначены хранилища гражданской защиты, подземные пространства метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия. Всего таких в столице почти пять тысяч.

В случае воздушной тревоги нужно взять документы, аптечку, другие необходимые вещи и спуститься в укрытия. Такого же алгоритма стоит придерживаться, если вы находитесь на работе, в транспорте или другом общественном месте.

Напомним, что сегодня Шевченковский район Киева подвергся атаке. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

Известно, что в результате обстрела пострадали пять человек, еще один погиб.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что обстрелы Киева сегодня могут продолжиться целый день.

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