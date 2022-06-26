Ракета ударила в девятиэтажку, есть раненые: первые подробности атаки по Киеву

В результате утренней атаки на Киев ракета попала в девятиэтажку Шевченковского района. Проводится ликвидация пожара и спасение людей, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Ракета попала в детсад.

Обновлено 08:34. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, вторая ракета ударила по детсаду на улице Половецкой.

"Второе попадание "выскоточной" ракеты Путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", - пишет он.

Удар по девятиэтажке

"26 июня в 06:29 до ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара

Как сообщают в ведомстве, по прибытию, бойцы установили, что в результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м

Первые пострадавшие

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На месте привлечено 19 единиц пожарной техники и 67 чел. личного состава.

Детали от МВД

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской. Район метро Лукьяновка.

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артем", - сообщил он.

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.