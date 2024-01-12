Кабмін відкликав законопроект про мобілізацію, а Зеленський відвідав Естонію і Латвію: новини за 11 січня

Кабінет міністрів України відкликав з парламенту свій законопроект про мобілізацію на доопрацювання. А президент Володимир Зеленський продовжив турне країнами Балтії та здійснив робочі візити до Естонії та Латвії, де були підписані двосторонні угоди.

Війна Росії проти України: останні новини

Унаслідок нічного російського ракетного удару по центу Харкова був зруйнований готель, місцева влада повідомила вранці 11 січня, що загалом постраждали 12 людей. Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти.

Міноборони РФ заявило про нібито "збиття" безпілотників вночі та вранці одразу у трьох областях: Ростовській, Тульській та Калузькій. Пізніше вдень у Бєлгородській області поскаржилися на атаку безпілотника, який "вдарив" по об'єкту електропостачання.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що українські та російські війська ведуть позиційні бої на кількох напрямках. Окупанти скаржаться, що ЗСУ за допомогою дронів не дають їм маневрувати між позиціями на Авдіївському напрямку.

Представник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що Сили оборони влаштували загарбникам другу "Чорнобаївку" в Харківській області.

Начальник Новгород-Сіверської РВА 11 січня заявив, що в Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто, внаслідок атаки загинув чоловік. Він уточнив, що це сталося у середу близько між селами Грем'ячка та Леонівка Семенівської громади.

Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію

Кабінет міністрів України 11 січня відкликав з Верховної ради свій законопроект про мобілізацію, що був внесений ще наприкінці грудня. Вдень джерело РБК-Україна розповіло про те, що уряд на засіданні вирішив провести відкликання, і очікується доопрацювання документа, а потім повторне внесення на розгляд Ради.

Згідно з інформацією на сайті парламенту станом на вечір статус відповідного законопроекту - "Проект відкликано".

Законопроект про мобілізацію. Вже є новий текст, найближчим часом його отримає Кабмін, - Умєров

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, МОУ вже підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Кабміну.

Посадовець у своєму Facebook зазначив, що оновлений законопроект, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації. Він додав, що строковиків "треба нарешті відпустити додому. Це правильно".

Зеленський прибув з візитом до Естонії та провів низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський у продовження турне країнами Балтії у четвер, 11 січня, прибув з робочим візитом до столиці Естонії - Таллінна, де провів низку важливих зустрічей, а також відбувся спільний брифінг з естонським президентом Аларом Карісом.

Лідер Естонії заявив, що країна щороку надаватиме Україні 0,25% свого оборонного бюджету, і виділить допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року. Також, як зазначив президент, в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого потрібно було б використати заморожені активи РФ.

Україна та Естонія домовилися про співробітництво в галузі оборонпрому, - меморандум

У присутності глави української держави та прем'єр-міністра цієї країни Каї Каллас було підписано меморандум про співробітництво в галузі оборонпрому між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Документ має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями двох держав, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Йдеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів РЕБ, інтегрованих рішень.

Зеленський прибув до Латвії

Пізніше того ж дня український президент Володимир Зеленський прилетів з офіційним візитом до столиці Латвії, де було заплановане обговорення двостороннього співробітництва між країнами, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Також відбулася зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Після цього була проведена спільна прес-конференція.

Гаубиці, боєприпаси й не тільки. Латвія анонсувала новий пакет допомоги Україні

Президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з українським колегою анонсував новий пакет допомоги, який включатиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

екіпірування.

Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Зеленський розповів про "секретну" далекобійну зброю у ЗСУ: знищили за день 26 вертольотів

Під час виступу на прес-конференції на зустрічі з представниками балтійських ЗМІ у Латвії, президент України Володимир Зеленський розповів, що союзники передали ЗСУ далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів ворога.

"Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - зазначив він.

Росіяни готують наступ на Сіверському напрямку і на Часів Яр, - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що російські окупанти продовжують наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте українські воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.

За словами генерал-полковника, спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій противника на Сіверському напрямку, а також інтервенти намагаються створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр і відновити втрачене становище в районах каскаду озер на схід від Кліщіївки та Курдюмівки.

Генпрокурор заявив про докази використання РФ ракет з КНДР для обстрілу України

Як розповів генпрокурор Андрій Костін, результати попередньої науково-технічної експертизи свідчать, що балістична ракета, якою війська РФ вдарили 2 січня по центру Харкова, розроблена Північною Кореєю.

Він також додав, що ГПУ отримала перші відповідні докази, і наразі триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити даний факт.

Мільйон снарядів для України. В ЄС обіцяють впоратися з виробництвом до весни

Речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель заявила у Брюсселі, що в Євросоюзі зможуть до кінця цієї зими виробити мільйон артснарядів, обіцяних Україні.

Вона зазначила, що промисловість ЄС "вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

Український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності, - ВМС

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Спікер в ефірі національного телемарафону зазначив, що ним пройшли вже 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів.

Туреччина, Румунія та Болгарія підписали угоду про розмінування Чорного моря

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

В рамках угоди про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни РФ проти України будуть задіяні по три мінних тральщики від кожної з цих трьох країн і один корабель управління.

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді. МЗС розкрило подробиці

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна повідомив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня.

Сторони обговорять організацію зустрічі глави держави Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в ЄС та комплексного розвитку двосторонніх відносин, пояснив він.

Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України

Керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп заявив, що приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України.

За його словами, близько 620 млн доларів із коштів, залучених для України - частина пакета в 2 млрд доларів, оголошеного в грудні 2022 року, - надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 млн доларів - із зовнішнього фінансування.

Yasno з кінця січня почне відключати електроенергію боржникам

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що у Києві енергопостачальник планує почати відключення боржників від електроенергії вже з 29 січня.

Він також зауважив в ефірі телемарафону, що є два типи попереджень про відключення електроенергії, які можуть отримати боржники.

В ООН відзвітували про кількість загиблих цивільних осіб за час війни в Україні

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань оприлюднили звіт, у якому підтверджена кількість цивільних осіб, загиблих в Україні з лютого 2022 року, перевищила 10 200 осіб, включно з 575 дітьми, а кількість поранених перевищила 19 300 осіб.

Також зазначається, що точна кількість загиблих цивільних осіб від російських обстрілів та інших воєнних злочинів - невідома.

У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування України

У Міністерстві оборони Литви заявили про проведення першої робочої зустрічі партнерів коаліції з розмінування України під керівництвом цієї країни. Союзники разом із представниками Міноборони України та Штабу оборони ЗСУ обговорили плани та подальшу роботу коаліції.

Крім Литви та України, у зустрічі особисто брали участь представники 19 країн, а ще шість країн приєдналися дистанційно.

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в 50 млрд євро, - FT

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Брюссель намагається знайти рішення проблеми угорської блокади щодо виділення Україні 50 млрд євро відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні.

За даними FT, як спосіб переконати Будапешт відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.