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Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України

Четвер 11 січня 2024 16:50
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Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України Ілюстративне фото (cgdev.org)
Автор: Валерія Поліщук

Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України.

Про це заявив керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, близько 620 млн доларів із коштів, залучених для України - частина пакета в 2 млрд доларів, оголошеного в грудні 2022 року, - надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 млн доларів - із зовнішнього фінансування.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за розвитком політичної ситуації, і є деякі побоювання. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі з інвестицій, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій баланс", - заявив він.

Діоп додав, що IFC схильна до ризику в Україні більше, ніж інші агентства з розвитку.

Київ розглядає питання мобілізації коштів на відновлення, оцінюваних у 400 млрд доларів, як ніколи гостро, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів.

За словами Діопа, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам упевненість у розміщенні ресурсів, було "головним завданням", яке стоїть перед МФК у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.

Економіка України

Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна була змушена спалити валютні резерви, тоді як центральний банк розпочав купівлю державних облігацій, щоб закрити дефіцит фінансування. Економіка скоротилася майже на третину.

Бюджетний стан України з того часу зміцнився завдяки виділенню союзниками десятків мільярдів доларів допомоги. У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (після попереднього діапазону 1-3%).

Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

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