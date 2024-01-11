Зросла кількість поранених через удар РФ по готелю в Харкові

Через обстріл окупантів готелю у Харкові поранення отримали вже 12 людей. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ДСНС України, Офіс генпрокурора.

"В Харкові внаслідок обстрілу рашистами готелю постраждало 12 людей (станом на 7.00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі", - розповів Тимошко.

Дані про постраждалих різняться

Водночас за даними ДСНС України, кількість поранених вже зросла до 13.

"За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб", - йдеться в повідомленні.

Дані про 13 поранених підтвердили і в Офісі генпрокурора.

"Отримали поранення 13 осіб. Серед них два журналісти турецького медіа - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. На даний момент 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці", - зазначили у відомстві.

РФ била цілеспрямовано

За словами Тимошка, Росія цілеспрямовано била по готелю - на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.

"Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300", - додав він.

За інформацією Офіса генпрокурора, попередньо, ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ.

"Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 на територію готелю, сталась пожежа. Будівля зазнала часткової руйнації. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки", - додали прокурори.

Обстріл Харкова

Окупанти завдали ударів по Харкову ввечері 10 січня, в місті лунали вибухи. Пізніше з'ясувалось, що ворог вдарив по цивільному об'єкту у Київському районі. Ним виявився місцевий готель.

Спочатку повідомлялось про 9 поранених, потім кількість постраждалих зросла до 11 людей - 4 чоловіків віком від 31 до 38 років; 7 жінок – від 23 до 71 року. Заголом в готелі на момент удару РФ перебували 30 людей.