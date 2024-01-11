Президент Естонії: не уникнемо ударів по РФ, не повинно бути обмежень на зброю для України

У війні Росії проти України не можна уникнути ударів по російській території. Не повинно бути обмежень на зброю, яку передають Україні партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Естонії Алара Каріса під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", - сказав він.

Президент Естонії також наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, зокрема, у і військовому плані.

"Естонія буде підтримувати Україну так довго, як триватиме війна. Ми приєдналися до ініціативи країн "Великої сімки", щоб впевнитися у наданні двосторонньої допомоги Україні. Ми також підтримаємо Україна у період з 2024 до 2027 року. Ми будемо кожного року надавати Україні 0,25 відсотків нашого оборонного бюджету і заохочуємо всіх інших надавати допомогу Україні", - заявив лідер.

За його словами, Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року. Також, як зазначив президент, в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого потрібно було б використати заморожені активи РФ.

Турне Зеленського країнами Балтії

Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і виступив перед українською громадою.

Вже сьогодні український президент прибув до Естонії, де він також проведе низку важливих зустрічей. Наступною у турне Зеленського повинна стати Латвія.