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Мільйон снарядів для України. В ЄС обіцяють впоратися з виробництвом до весни

Четвер 11 січня 2024 15:35
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Мільйон снарядів для України. В ЄС обіцяють впоратися з виробництвом до весни Ілюстративне фото: в Єврокомісії висловилися щодо виробництва мільйону артснарядів для України (facebook.com ukroboronprom)
Автор: Володимир Костирін

В Європейському союзі зможуть до кінця цієї зими виробити мільйон артилерійських снарядів, обіцяних Україні.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг у Брюсселі.

В ході сьогоднішнього виступу спікер зазначила, що промисловість ЄС "вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

Представниця ЄС висловила впевненість, що блок зможе досягнути "цієї мети до весни".

Хоча, додала разом з тим Бернсель, нині процес виробництва загальмувався.

Снаряди для України

Нагадаємо, торік у березні міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Проте вже в листопаді 2023 року ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року. Однак, вже в січні поточного року єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив у тому, що блок все ж може досягти своєї мети.

Додамо, що 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів, та закликав тиснути на лідерів ЄС з цього питання.

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